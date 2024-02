Messi rettet Miami Punkt in Los Angeles

Superstar Lionel Messi hat im zweiten Saisonspiel für Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS seinen ersten Treffer erzielt. Der argentinische Weltmeister rettete seiner Mannschaft mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+2) ein 1:1 (0:0) bei Los Angeles Galaxy.

Die Heim-Elf dominierte das Spiel, doch Riqui Puig (13.) scheiterte mit einem von Sergio Busquets verursachten Elfmeter an Inter-Torwart Drake Callender. Dem früheren Frankfurter Dejan Joveljic (75.) glückte dennoch die Führung. In der Schlussphase war Los Angeles nach der Gelb-Roten Karte gegen Marco Delgado (87.) aber in Unterzahl - und Messi schlug nach einer Kombination mit Jordi Alba zu.