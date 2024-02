Messi-Einsatz auch gegen Kobe fraglich - Fan-Frust programmiert

Lionel Messi könnte bei der bislang völlig verpatzten Promo-Tour von Inter Miami in Asien das nächste Spiel verpassen. Der am Oberschenkel verletzte Weltmeister sagte zwar, dass er sich besser fühle, ein Einsatz gegen das japanische Team Vissel Kobe am Mittwoch sei jedoch keineswegs sicher.