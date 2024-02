Real mit Doppelpacker Bellingham bereit für Leipzig

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat vor allem dank des früheren Bundesliga-Stars Jude Bellingham durch einen Sieg im Gipfeltreffen mit dem überraschenden Verfolger FC Girona einen großen Schritt in Richtung seines 36. Titelgewinns gemacht. Durch den 4:0 (2:0)-Erfolg bauten die Königlichen ihren Vorsprung auf die zweitplatzierten Katalanen auf fünf Punkte aus und feierten eine gelungene Generalprobe für ihr Achtelfinalhinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim Bundesligisten RB Leipzig.