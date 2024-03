Auch bei Olympia: VAR-Erklärungen sollen ausgeweitet werden

Die Erklärungen der Schiedsrichter zu Entscheidungen des Video-Assistenten (VAR) sollen künftig in weiteren Wettbewerben über die Stadionmikrofone zu hören sein - das gilt auch für die Olympischen Spiele in Paris. Das beschloss das International Football Association Board (IFAB) am Samstag auf seiner Jahreshauptversammlung.