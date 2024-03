Auf dem Platz: Schwuler Cavallo macht Partner Heiratsantrag

Der heute 24 Jahre alte Cavallo wurde im Jahr 2021 zum weltweit ersten offen schwulen Erstliga-Männerspieler und erntete in der gesamten Sportwelt und darüber hinaus Lob für seine Entscheidung, sich zu outen. Nun richtete er die Frage aller Fragen an seinen Partner Leighton Morrell.

Die Bilder aus dem ansonsten menschenleeren Coopers Stadium veröffentlichte Cavallo in den sozialen Medien. "Mr & Mr Coming soon", schrieb er in dem Beitrag - und erntete in Windeseile Hunderttausende Likes und etliche Kommentare.