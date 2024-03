Hitzlsperger setzt auf Reds: "3:2, und Salah trifft"

Spitzenreiter gegen Verfolger, Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola: Das Topspiel der englischen Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City bewegt die Massen, und für den früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger haben die Reds die Nase vorn. "Es fallen fünf Tore, Liverpool siegt 3:2, und Salah trifft", sagte der 41-Jährige im kicker-Interview vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (16.45 Uhr/Sky) an der Anfield Road.

Unabhängig vom Ausgang der Partie werde im engen Titelrennen "aber am Sonntag noch nichts entschieden", prognostizierte Hitzlsperger - auch wegen des formstarken FC Arsenal. Die Londoner um Nationalspieler Kai Havertz liegen nach sieben Siegen am Stück in direkter Schlagdistanz zum Spitzenduo. "Ich sehe einen Super-Dreikampf", betonte Hitzlsperger. Arsenal habe ihn speziell beim 3:1-Sieg gegen Liverpool überzeugt.