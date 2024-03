Klopp tobt nach Mega-Spiel wegen Schiri: "Dann bringt er ihn um!"

In diesem war tief in der Nachspielzeit Liverpools Alexis Mac Allister im gegnerischen Strafraum von Jeremy Doku zu Fall gebracht worden - der Elfmeterpfiff blieb aber aus.

„In allen Bereichen des Feldes ist das ein Foul und mutmaßlich eine Gelbe Karte. Ob an der Eckfahne, an der Mittellinie - und im Strafraum?“, sagte Klopp im Gespräch mit einem Sky-Reporter, das die Daily Mail in England als „bizarre Schimpftirade“ betitelte.