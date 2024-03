Klopp vs. Pep: Die großen Duelle

Jürgen Klopp hat gegen keinen anderen Trainer häufiger verloren als gegen Pep Guardiola - doch das gilt auch für den Katalanen und seine Bilanz gegen den Deutschen. Zwölfmal gewann Klopp mit Borussia Dortmund oder dem FC Liverpool gegen Guardiolas FC Bayern oder Manchester City, sein Widersacher verbuchte elf Siege bei sechs Unentschieden. Am Sonntag (16.45 Uhr/Sky) kommt es zum 30. Duell. - Die größten Spiele zwischen Klopp und Pep:

Zwei Monate nach dem Bayern-Triumph über den BVB im Champions-League-Finale gibt Guardiola sein Pflichtspieldebüt auf der Münchner Bank. Die Atmosphäre ist nach dem Transfer von Mario Götze zum Rekordmeister aufgeheizt, zumal Robert Lewandowski ihm folgen will. "Ich kann mich leider nicht 15 cm kleiner machen, Spanisch lernen und Tiki-Taka spielen lassen anstatt wildes Umschaltspiel", sagt Klopp über den Vergleich mit Guardiola. Der schickt Sturmspitze Mario Mandzukic auf dem linken Flügel und Xherdan Shaqiri als "falsche Neun" auf den Platz - und wird bestraft.

In der Liga gewinnen die Bayern 3:0 in Dortmund, das Rückspiel geht mit 3:0 an den BVB, als die Münchner längst Meister sind. Im Pokal-Finale klärt Bayern-Verteidiger Dante einen Kopfball von Mats Hummels erst hinter der Linie, doch der Treffer zählt nicht, weil es noch keine Torlinientechnik und keinen VAR gibt. "Die Torrichter waren wohl schon im Urlaub", ätzt Klopp.