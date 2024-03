Liverpool: Topstar Salah zurück im Mannschaftstraining

Der ägyptische Top-Stürmer Mohamed Salah ist zurück im Mannschaftstraining des englischen Tabellenführers FC Liverpool. Der Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp teilte via X ein Video und zwei Fotos des 31-Jährigen, die ihn beim Laufen und am Ball zeigen.

Salah hatte sich am 18. Januar beim Gruppenspiel des Africa Cups gegen Ghana am Oberschenkel verletzt. Ein Einsatz bei Brentford Ende Februar brachte erneute muskuläre Probleme mit sich.

Am Donnerstag (18.45 Uhr) könnte der treffsichere Angreifer in der Europa League beim Achtelfinal-Hinspiel bei Sparta Prag sein Comeback feiern, bevor am Sonntag (16.45 Uhr) das Spitzenspiel gegen Manchester City in der Premier League ansteht. Diese führt das Klopp-Team nach 27 Spielen mit einem Punkt vor den Citizens an.