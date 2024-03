Newcastle: Gerüchte um Nagelsmann lassen Howe kalt

Teammanager Eddie Howe vom englischen Klub Newcastle United lässt es kalt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen des bislang enttäuschenden Saisonverlaufs als Nachfolger für seinen Posten gehandelt wird. "Eigentlich berührt es mich nicht", sagte Howe, angesprochen auf die Gerüchte. "Ich bin hier, sitze auf meinem Platz und meine Zukunft wird von dem bestimmt, was ich tue, von niemand anderem."

Die Bild-Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, dass Nagelsmann bei den Magpies für ein Engagement ab Sommer ganz oben auf der Liste stehe. Sein Vertrag als Bundestrainer läuft nach der EM aus.

Newcastle ist in der Premier League derzeit nur Zehnter, in der Champions League schied der neureiche Klub in der Dortmunder Gruppe F als Letzter aus. Die Ansprüche sind ganz andere.