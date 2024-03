Neymar-Klub stellt Weltrekord auf - ohne Neymar

Letztmals nicht gewinnen konnte man am 21. September des vergangenen Jahres gegen Ligakonkurrent Damac (1:1). Es folgten 16 Siege in der Liga, drei im nationalen Pokal und acht im kontinentalen Wettbewerb.

Sieg über Benzema-Klub führt zum Rekord

Gerbrochen wurde der Rekord am Dienstag durch den 2:0-Erfolg über Karim Benzema – der allerdings nicht im Kader stand - und Al-Ittihad (4:0 nach Hin- und Rückspiel) in der AFC Champions League.

Zuvor lag man gleichauf mit dem walisischen Premier-League-Klub The New Saints, der während der Saison 2016/17 ebenfalls 27 Siege hintereinander einfahren konnte.

„Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung und ich möchte jedem im Verein für seinen Anteil an diesem bedeutsamen Siegesrekord danken“, sagte Trainer Jorge Jesus, der in seiner Karriere unter anderem Sporting und Benfica Lissabon betreute.

Allerdings bremste Jesus auch: „Wie ich in dieser Zeit immer wieder gesagt habe, sind Rekorde nicht so wichtig wie Trophäen. Es liegt an jedem bei Al Hilal, dafür zu sorgen, dass wir die Saison als Meister der Roshn Saudi League abschließen und unsere Ziele in den Pokalwettbewerben erreichen. Nur dann können wir richtig feiern.“