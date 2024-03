Schwarze Serie für Haaland

Drei Spiele ohne Torerfolg gehören für viele Stürmer zum Alltag - für Norwegen-Star Erling Haaland aber nicht. Der 23-Jährige blieb bei der 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Tschechien erneut ohne Treffer - und das zum dritten Mal in Folge im norwegischen Nationaltrikot.

Eine solche schwarze Serie kam bei Haaland zuletzt im März 2021 vor, als er in der WM-Qualifikation gegen Gibraltar, die Türkei und Montenegro das Tor nicht traf.

Der City-Stürmer stand gegen Tschechien in der Startelf, wurde in der 75. Minute aber vom Platz genommen. Auch in den vergangenen beiden Spielen gegen Färöer (2:0) und gegen Spanien (0:1) hatte er keinen Treffer erzielt. Seinen letzten Torerfolg feierte er beim 4:0-Sieg gegen Zypern im vergangenen Oktober, als er gleich doppelt traf.