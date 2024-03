Showdown zwischen Klopp und Guardiola endet 1:1

In einem hochklassigen Spiel vor 61.276 Zuschauern an der Anfield Road traf John Stones nach einer Ecke (23.) für die Citizens. Doch nach einem Foul von Keeper Ederson an Darwin Nunez glich Alexis Mac Allister per Elfmeter (50.) aus. Der City-Torwart verletzte sich bei der Aktion, sodass der deutsche Vertreter Stefan Ortega eingewechselt wurde.