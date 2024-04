Ex-Schalker Matondo rettet Rangers einen Punkt im Derby

Kein Sieger im Old Firm: Der frühere Schalker Rabbi Matondo hat dem schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers in der 439. Auflage des traditionsreichen Stadtderbys einen Punkt gerettet. Der Offensivspieler traf beim wilden 3:3 (0:2) gegen Celtic Glasgow mit einem Traumtor aus 16 Metern in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich der Rangers.