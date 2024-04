Gündogan bekennt sich zu Barca: "Nichts anderes vor"

Trainer Xavi verlässt den Verein am Saisonende, ein Nachfolger steht noch nicht fest. "Ganz ehrlich, man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Ich meine, es könnte ein neuer Trainer kommen und sagen, 'Gündogan mag ich nicht'", sagte der 33-Jährige. Aber dies seien "die Probleme für die neue Saison", ergänzte Gündogan. "Wir werden uns darum kümmern, wenn die neue Saison beginnt. Im Moment sollten wir weiter alles geben und genießen, wo wir jetzt sind."

Gündogan hofft auf Finaleinzug

Der 75-malige Nationalspieler war im vergangenen Sommer von Triple-Sieger Manchester City nach Spanien gewechselt, er besitzt einen Vertrag bis 2025. Barca-Ikone Xavi hatte einen großen Anteil an Gündogans Transfer. "Die Tatsache, dass er mir so viel Wertschätzung entgegengebracht und gesagt hat, was er mit mir und dem Team vorhat, hat mich am Ende überzeugt, bei dem Projekt mitzumachen", berichtete der gebürtige Gelsenkirchener.