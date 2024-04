Krawalle nach Römer Stadtderby

Nach dem Stadtderby zwischen der AS Rom und Lazio Rom (1:0) ist es in der italienischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden auch Sicherheitskräfte angegriffen, ein Polizist wurde verletzt. An den Krawallen waren rund 300 Fans der beiden Klubs beteiligt, es gab Verletzte und drei Festnahmen.