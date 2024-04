Nach Zusammenbruch: Olsson macht "große Fortschritte"

Mehrere Blutgerinnsel im Gehirn von Olsson

Olsson hatte am 20. Februar in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren und war anschließend in das Universitätskrankenhaus in Aarhus eingeliefert worden. Dort ergaben Untersuchungen, dass sich durch eine seltene Entzündung der Blutgefäße mehrere Blutgerinnsel im Gehirn des 28-Jährigen gebildet hatten.