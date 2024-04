Xavi erklärt Barca-Wende: "Geht nicht um Ego oder Geld"

Nun sei er der Ansicht, "dass wir in der Lage sind, mit den größten Teams in Europa zu konkurrieren." Die vergangenen drei Monate hätten ihm "Hoffnung" verliehen, "die Spieler glauben daran, und weise Menschen sind bereit, sich zu korrigieren."

Barcelona läuft in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher. In der Liga liegt der Titelverteidiger mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen elf Punkte hinter Real Madrid, die Meisterschaft ist verloren. Im Pokal scheiterte Barca im Viertelfinale an Athletic Bilbao, in der Champions League ebenfalls in der Runde der letzten Acht an Paris St. Germain.