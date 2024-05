Bologna kassiert Dämpfer im Rennen um die Königsklasse

Der FC Bologna hat im Endspurt um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach dem Remis in der Vorwoche gegen Udinese Calcio (1:1) musste sich das Überraschungsteam der italienischen Serie A am Freitagabend auch beim FC Turin mit einem 0:0 begnügen. Die Mannschaft von Trainer Thiago Motta blieb dadurch aber auch im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage.