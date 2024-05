Europameister Bonucci beendet Karriere

Fußball-Europameister Leonardo Bonucci bestreitet am Sonntagabend für Fenerbahce Istanbul sein letztes Spiel als Fußballprofi. Das verkündete der Klub am Samstagabend in den Sozialen Medien. Der 37-Jährige war im Januar nach einem halbjährigen Intermezzo bei Union Berlin zum türkischen Vizemeister gewechselt und bestritt bislang zwölf Pflichtspiele für den Tabellenzweiten, der am letzten Spieltag noch minimale Chancen auf die erste Meisterschaft seit 2014 hat.