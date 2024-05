Italien: Allegri wegen Bedrohung eines Journalisten angezeigt

Massimiliano Allegri vom italienischen Pokalsieger Juventus Turin zittert um seine Trainerjob. Der italienische Fußballverband FIGC hat Ermittlungen gegen den 56-Jährigen eingeleitet, weil er am Rande des Pokalfinals gegen Atalanta Bergamo in Rom am Mittwochabend (1:0) den Chefredakteur der Sportzeitung „Tuttosport“ bedroht und beschimpft haben soll.