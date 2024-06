Norwegischer Fußball erlaubt Pyrotechnik

In Norwegen erfüllt sich der Traum vieler deutscher Fußball-Fans. Die Politik in dem skandinavischen Land lässt bei Erst- und Zweitligaspielen für ein Pilotprojekt bis einschließlich der kommenden Saison 2025 Pyrotechnik in den Stadien zu. Nach der Testphase soll die Situation neu bewertet werden. Für den Gebrauch von Leuchtfackeln oder Rauchtöpfen gelten strenge Auflagen.