Ex-Bayern-Profi Thiago beendet Karriere

Der frühere Bayern-Profi Thiago hat seine aktive Karriere beendet. Dies teilte der 33 Jahre alte Spanier in den Sozialen Netzwerken mit. Thiago hatte zuletzt beim FC Liverpool in der Premier League gespielt, sein Vertrag dort war am 30. Juni ausgelaufen. „Ich werde immer bereit sein, das zurückzugeben, was ich bekommen habe und ich bin dankbar für die Zeit, die ich genossen habe“, schrieb der Mittelfeldspieler bei X.