VAR-Protest mit Fischfrikadellen! Spielabbruch in Norwegen

Fischfrikadellen, Pyrotechnik, Tennisbälle: In der norwegischen Eliteserien ist nach wiederholten Protesten gegen den VAR das Fußballspiel zwischen Rosenborg Trondheim und Lilleström SK abgebrochen worden. Am Sonntag warfen Rosenborg-Anhänger bereits in der ersten Spielminute Fischfrikadellen auf das Spielfeld. Daraufhin forderte der Schiedsrichter beide Mannschaften dazu auf, das Spielfeld zu verlassen.