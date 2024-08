Nächster Sieg für Liverpool mit Klopp-Nachfolger

Auch ohne Jürgen Klopp an der Seitenlinie läuft es beim FC Liverpool. Auf ihrer USA-Reise besiegten die Reds Ligakonkurrent FC Arsenal im Testspiel-Duell zweier Topteams der englischen Premier League mit 2:1 (2:1) - trotz eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz.

Für Neutrainer Arne Slot, der in Klopps große Fußstapfen tritt, war es nach dem 1:0-Erfolg über Betis Sevilla der zweite Sieg im zweiten Testspiel mit seinem neuen Klub. Mo Salah und Fabio Carvalho trafen für die Liverpooler vor fast 70.000 Fans im Stadion des NFL-Teams Philadelphia Eagles.

In Chicago gewann die AC Mailand gegen Champions-League-Sieger Real Madrid mit 1:0 (1:0), Manchester United setzte sich in San Diego mit 3:2 (3:1) gegen Betis durch. Seit Jahren nutzen zahlreiche internationale Topteams die Sommerpause in den großen europäischen Ligen zu einer Tournee durch die USA.