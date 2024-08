Visum erhalten: Reus vor Debüt für LA Galaxy?

In der Nacht zu Sonntag könnte der frühere Dortmunder erstmals für seinen neuen Klub in den USA auflaufen.

Der ehemalige Nationalspieler Marco Reus steht womöglich vor seinem Debüt für LA Galaxy. Wie der Klub aus der Major League Soccer (MLS) mitteilte, erhielt der 35-Jährige das Visum für die USA und könnte von Trainer Greg Vanney für die Partie gegen Atlanta United FC in der Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr) in den Kader berufen werden.

Erst in der Vorwoche hatte Reus einen Zweijahresvertrag in der kalifornischen Metropole unterschrieben. Der Routinier hatte den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund am Ende der vergangenen Bundesliga-Saison verlassen.

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht derzeit an der Spitze der Western Conference. Gegner Atlanta im Osten auf Rang neun. Wenn es nach Reus geht, bleibt Galaxy auch weiterhin an der Spitze. "Es ist zehn Jahre her, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben", sagte der 35-Jährige auf seiner ersten Pressekonferenz in Los Angeles: "Also ist die Zeit jetzt reif."