"Zeit ist reif": Reus will Titel mit Galaxy

Acht Spiele stehen für Reus und seinen neuen Klub noch bis zu den Play-offs an.

Marco Reus geht sein MLS-Abenteuer bei LA Galaxy mit einem großen Ziel an. "Es ist zehn Jahre her, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben", sagte der 35-Jährige auf seiner ersten Pressekonferenz bei dem US-amerikanischen Fußball-Klub: "Also ist die Zeit jetzt reif."