Saudi-Arabien: Nationalspieler Al-Muwallad auf Intensivstation

Der saudi-arabische Fußball-Nationalspieler Fahad Al-Muwallad liegt nach einem Sturz von einem Balkon in Dubai auf der Intensivstation. Das teilten die Behörden in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Sonntag mit, ohne genauere Angaben zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen zu machen. Der Vorfall soll sich bereits am Donnerstag während eines Urlaubs in dem Emirat zugetragen haben.