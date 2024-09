Virusinfektion: Ronaldo fehlt Al-Nassr im Irak

Die umgestaltete Meisterschaft beginnt am Montag, insgesamt 24 Teams treten in zwei Gruppen (Ost und West) an. Al-Nassr spielt zum Auftakt in Bagdad gegen Al-Shorta aus dem Irak. Die Finalrunde des Nachfolgewettbewerbs der AFC Champions League wird im kommenden Jahr (25. April bis 4. Mai) in Saudi-Arabien ausgetragen. Der Sieger erhält mindestens zwölf Millionen Dollar.