Iniesta beendet Karriere: "Spiel auf dem Platz ist vorbei"

Der frühere spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta hat seine Karriere als Spieler offiziell für beendet erklärt. In einer 42 Minuten langen Rede mit anschließender Fragerunde verabschiedete sich der 40-Jährige in Barcelona vor zahlreichen prominenten Gästen, darunter Barca-Trainer Hansi Flick. „Das Spiel auf dem Platz ist vorbei“, sagte Iniesta.

In seiner ausführlichen Abschiedserklärung dankte er zahlreichen Wegbegleitern und Förderern. Per Videobotschaft kamen zwischendurch seine ehemaligen Trainer Pep Guardiola, Vicente del Bosque und Louis van Gaal zu Wort. "Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde, aber all die Tränen dieser Tage sind Tränen der Emotion, des Stolzes", sagte der aufgelöste Iniesta.