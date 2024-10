Kahn reagiert auf Tuchel-Hammer

Torwart-Legende Oliver Kahn hat sich in der Causa Thomas Tuchel zu Wort gemeldet.

„Herzlichen Glückwunsch an England zu dieser Entscheidung“, schrieb der 55-Jährige auf X, nachdem am Vormittag bekannt geworden war, dass Tuchel neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft wird. Er fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich wünsche Thomas Tuchel viel Erfolg für diesen spannenden neuen Karriereschritt – außer in Spielen gegen die deutsche Nationalmannschaft.“