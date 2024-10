Nach Abbruch am Sonntag: Schwedisches Hauptstadtderby beendet

Verzögertes Spielende vor leeren Rängen: Nach dem Abbruch am Sonntag ist das Stockholmer Fußball-Derby zwischen Hammarby IF und Djurgardens IF in Schwedens höchster Spielklasse Allsvenskan einen Tag später ohne Fans beendet worden. Hammarby setzte sich letztendlich mit 2:0 durch - bei diesem Stand war die Begegnung auch in der 76. Minute abgebrochen worden.