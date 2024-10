Rangnick über Nachfolger Klopp: "Wird spannend"

Rangnick hatte den Posten bei RB von 2019 bis 2020 bekleidet. "Ich war in diesen eineinhalb Jahren öfter in Brasilien und in den USA, in Leipzig sowieso. Ich habe damals für alle drei Vereine die Kaderplanung zumindest mitbegleitet. Ich weiß aber nicht, was mit Jürgen Klopp besprochen wurde und wie er diese Rolle interpretiert", sagte er. Zum Red-Bull-Kosmos gehören unter anderem auch Klubs in New York, Brasilien und Japan.