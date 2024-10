Suspendierung Israels: FIFA vertagt Entscheidung erneut

Die FIFA hat die Entscheidung über die Forderung des palästinensischen Verbandes (PFA) nach der Suspendierung Israels erneut vertagt. Das Council des Fußball-Weltverbands um Boss Gianni Infantino und DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschloss bei seiner Sitzung am Donnerstag in Zürich eine weitere Prüfung der Vorwürfe. Damit scheut die FIFA zum wiederholten Mal einen Entschluss in dieser Frage.