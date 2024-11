Kuriosum in der Schweiz: Rot nach Schuhwurf

Erst flog der Schuh, dann Joel Monteiro: Der Schweizer Nationalstürmer von Meister BSC Young Boys hat in der Super League für ein echtes Kuriosum gesorgt. Weil sich der Berner im Ligaspiel beim FC Zürich (0:0) über eine Schiedsrichter-Entscheidung ärgerte, warf der 25-Jährige seinen Schuh - und traf unabsichtlich den gegnerischen Verteidiger Mirlind Kryeziu. Dem Unparteiischen Urs Schnyder blieb nichts anderes übrig, als Monteiro per Roter Karte vom Platz zu stellen (79.).

Das Schweizer Fernsehen SRF berichtete von einer "bizarren Tätlichkeit", für das Boulevardblatt Blick war der "Schuhwurf-Skandal am Letzigrund" gar der "Höhepunkt" der Nullnummer zwischen dem Tabellenführer und dem strauchelnden Titelverteidiger, der in der Zwölferliga auf Rang zehn abgerutscht ist. "Selten hat es in der Geschichte des Fußballs eine logischere Rote Karte gegeben", kommentierte die Neue Zürcher Zeitung und nannte die Aktion des Angreifers "so spektakulär wie dämlich".