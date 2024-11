Mentale Probleme: Australierin Vine nimmt Fußball-Auszeit

Im Vorjahr stieg Cortnee Vine in ihrem Heimatland zur WM-Heldin auf, nun zieht sich die australische Nationalspielerin aufgrund mentaler Probleme vorübergehend aus dem Fußball zurück. "Im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, auf mich selbst aufzupassen, weshalb ich mir eine Auszeit nehme", wird Vine am Freitag in einer Erklärung ihres Managements zitiert. "Ich bin sicher, viele Leute können nachvollziehen, dass sich mein Leben in den vergangenen zwei Jahren dramatisch verändert hat."