NWSL: Auch Schult scheitert im Halbfinale

Nach Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger hat auch Almuth Schult mit ihrem US-Klub den Einzug in das Play-off-Finale der NWSL verpasst. Die langjährige Nummer eins des DFB-Teams verlor in der Vorschlussrunde mit Kansas City Current 2:3 (1:1) bei Topfavorit Orlando Pride. Bereits am Samstag war Berger mit Titelverteidiger Gotham FC nach einem 0:3 im Elfmeterschießen bei Washington Spirit gescheitert.