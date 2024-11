NWSL: Schult schmeißt Rauch aus den Play-offs

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist mit ihrem US-Klub KC Current in das Halbfinale der Play-offs in der NWSL eingezogen. Im deutschen Duell mit Nationalspielerin Felicitas Rauch in Diensten von North Carolina Courage setzte sich Schult mit ihrem Klub aus Kansas City mit 1:0 (1:0) durch.