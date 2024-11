Tedesco in Belgien unter Druck: "Weiß, was ich tue"

Domenico Tedesco glaubt trotz der jüngsten Negativserie an seine Zukunft als Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich bin überzeugt, dass ich immer noch der richtige Mann am richtigen Ort bin", sagte der frühere Bundesliga-Coach nach dem 0:1 (0:0) in der Nations League gegen Israel beim belgischen Fernsehsender VTM: "Ich weiß, was ich tue."