Bellingham ebnet Weg: Real folgt Barça ins Supercup-Finale

Clasico um den Titel in der Wüste: Real Madrid ist Erzrivale FC Barcelona in das Finale des spanischen Supercups gefolgt. Die Königlichen bezwangen ihren La-Liga-Rivalen Real Mallorca im saudi-arabischen Dschidda am Donnerstag dank Wegbereiter Jude Bellingham 3:0 (0:0) und bekommen es im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr/sportbild.de) nun mit den von Hansi Flick trainierten Katalanen zu tun.