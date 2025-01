Neuer Vertrag mit 38: Fußball-Legende macht weiter!

Die sechsmalige Weltfußballerin Marta (38) setzt ihre große Karriere beim US-Meister Orlando Pride fort. Bei ihrem NWSL-Team aus Florida hat die Brasilianerin einen neuen Vertrag bis 2026 erhalten, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab.

2017 war Marta vom FC Rosengard aus Schweden in die USA gewechselt. In der vergangenen Saison gewann sie als Kapitänin mit Orlando im November erstmals den Titel in der NWSL.