Hummels-Klub Rom mit Last-Minute-Remis

Ex-Weltmeister Mats Hummels und der italienische Fußball-Erstligist AS Rom gehören in der Serie A zu den Mannschaften der Stunde. Beim glücklichen 2:2 (0:0) beim FC Bologna verlängerten die Giallorossi ihre Erfolgsserie auf vier Ligaspiele mit acht Punkten. Nur das Spitzenduo mit Tabellenführer SSC Neapel und Meister Inter Mailand sammelte im gleichen Zeitraum mehr Zähler.

Schon ohne ihren zu Beginn der Schlussphase ausgewechselten Abwehrchef Hummels kamen die Hauptstädter durch einem Foulelfmeter von Artem Dowbyk (90.+8) in der letzten Aktion der Nachspielzeit zum Punktgewinn. Dennoch rangiert Rom weiterhin nur in der unteren Tabellenhälfte.

Alle vier Tore in Halbzeit zwei

Inter hatte sich zuvor nach dem Supercup-Ausflug nach Saudi-Arabien erfolgreich in der Meisterschaft zurückgemeldet. In ihrem ersten Punktspiel nach dem Jahreswechsel siegten die Lombarden bei Abstiegskandidat FC Venedig 1:0 (1:0).

Durch den sechsten Liga-Erfolg nach dem entscheidenden Treffer von Matteo Darmian (16.) nacheinander zog Inter an Atalanta Bergamo auf den zweiten Platz vor. Spitzenreiter SSC Neapel kann jedoch am Sonntagabend gegen Hellas Verona wieder auf vier Punkte davonziehen, allerdings hat Inter weiterhin noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.