Weltrekordtransfer um US-Star bahnt sich an!

Im Fußball der Frauen bahnt sich offenbar der erste Millionentransfer an. Für die US-Nationalspielerin Naomi Girma soll der FC Chelsea eine Weltrekordablöse in Höhe von 1,1 Millionen Dollar (1,06 Mio. Euro) an das NWSL-Team San Diego Wave zahlen, wie das Portal The Athletic berichtet.