Horror-Zahlen! Neymar enttäuscht bei Startelf-Comeback

Neymar kehrt in die Startelf des FC Santos zurück. Doch im Trikot seines Jugendvereins bleibt der Brasilianer überraschend blass.

Nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub kommt Neymar noch nicht in Fahrt. Am Sonntag stand der Brasilianer das erste Mal seit dem Wechsel wieder in der Startelf des FC Santos, konnte seinem Team beim 0:0 gegen Novorizontino jedoch kaum weiterhelfen.