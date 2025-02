Hummels über Doncic-Deal: "Gottseidank" nicht im Fußball

Der Trade in der NBA sorgt nicht nur in der Basketball-Welt für Erstaunen.

Der Blockbuster-Trade in der NBA hat am Sonntag nicht nur die Basketball-Welt bewegt. Auch Mats Hummels griff am Vormittag zum Smartphone und teilte der Welt seine Irritation darüber mit, was in den USA rund um Superstar Luka Doncic ausgehandelt wurde. „Gottseidank kannst du als Fußballspieler nicht auf diese Weise getraded werden“, schrieb Hummels bei X.