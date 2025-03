FIFA: 250 Millionen Dollar an Solidaritätsleistungen

Das Geld an die Vereine, die nicht an der Klub-WM teilnehmen.

Der Fußball-Weltverband FIFA will mindestens 250 Millionen US-Dollar an Solidaritätsleistungen für nicht teilnehmende Vereine an der Klub-WM leisten. „Dieses Verteilungsmodell setzt einen neuen Standard zur Förderung und Entwicklung des Klubfußballs auf globaler Ebene und stellt sicher, dass Klubs auf der ganzen Welt davon profitieren“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino und betonte: „Zum ersten Mal in der Geschichte des Klubfußballs wird die FIFA Klub-WM einen Solidaritätsfonds bereitstellen, der weltweit verteilt wird.“