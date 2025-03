Neymar bringt eigene Fans gegen sich auf: Karneval ja, Fußball nein

SID 10.03.2025 • 09:52 Uhr Der Superstar setzt seine Prioritäten - und kassiert dafür von Fans Kritik. Sein Trainer versucht zu beruhigen.

Ein simpler Bluterguss bringt erste Misstöne in das Comeback-Märchen von Brasiliens Fußballstar Neymar bei seinem Heimatverein FC Santos.

Wegen einer Blessur im linken Oberschenkel fehlte der 33-Jährige am Sonntag bei der 1:2 (1:1)-Niederlage im Halbfinale der regionalen Paulista-Meisterschaft bei Corinthians aus Sao Paulo schmerzlich. Wenige Tage zuvor hatte er sich noch beim Feiern gezeigt.

Neymar-Fans sauer, Trainer beschwichtigt

„Alles in Ordnung, nur leichte Beschwerden“, hatte Neymar am vergangenen Sonntag nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinale gegen RB Bragantino gesagt und die Fans damit noch vermeintlich beruhigt. Diese verschafften nach dem Aus gegen den Erzrivalen ihrem Unmut in Sozialen Netzwerken Luft.

Am vergangenen Montag hatte der Superstar, der jüngst auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war, nur einen Tag nach seiner Verletzung fröhlich den Karneval in Rio de Janeiro gefeiert.

