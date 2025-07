Streit zwischen FIFA und Spielergewerkschaft eskaliert

Die FIFA hat im Streit mit der internationalen Spielergewerkschaft FIFPro den Ton deutlich verschärft. Die Gewerkschaft sei weniger am Spielerwohl als an „theatralischen Anklagen“ und „Schlagzeilen“ interessiert, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes. Gleichzeitig fuhr die FIFA schärfere Geschütze auf und forderte FIFPro auf, „vollständige Finanzberichte einschließlich aller Einnahmequellen“ zu veröffentlichen.