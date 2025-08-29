Newsticker
Königsklasse verpasst: Mourinho muss bei Fenerbahce gehen

Königsklasse verpasst: Mourinho muss bei Fenerbahce gehen

Das zweite Scheitern in Folge wird dem Startrainer zum Verhängnis.
Bei Fenerbahce entlassen: José Mourinho
Bei Fenerbahce entlassen: José Mourinho
© AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA
SID
Das zweite Scheitern in Folge wird dem Startrainer zum Verhängnis.

Die erneut verpasste Teilnahme an der Champions League hat Startrainer José Mourinho den Job bei Fenerbahce Istanbul gekostet. Der türkische Fußball-Vizemeister verkündete am Freitag die Entlassung des 62 Jahre alten Portugiesen. „The Special One“ arbeitete seit Juni 2024 am Bosporus.

Fenerbahce hatte am Mittwoch nach dem torlosen Hinspiel das Play-off-Rückspiel bei Benfica Lissabon 0:1 (0:1) verloren und spielt wie in der Vorsaison in der Europa League. Mourinho und Fenerbahce scheiterten damit wie im vergangenen Jahr in der Qualifikation. Damals waren die Türken gegen OSC Lille ausgeschieden.

