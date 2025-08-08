"Palästinensischer Pele" stirbt bei Angriff in Gaza

SID 08.08.2025 • 08:21 Uhr Suleiman al-Obeid wurde mit 41 Jahren getötet. Die Fußballikone fiel laut PFA israelischem Beschuss beim Warten auf Hilfsgüter zum Opfer.

Der „palästinensische Pele“ Suleiman al-Obeid ist im Alter von 41 Jahren im südlichen Gazastreifen ums Leben gekommen.

Wie der palästinensische Fußballverband (PFA) mitteilte, wurde der frühere Nationalspieler am Mittwoch durch einen israelischen Angriff getötet. Laut PFA geschah dies beim Warten auf Hilfslieferungen.

Al-Obeid galt als einer der herausragenden Fußballer Palästinas. Der Offensivspieler bestritt 24 Länderspiele und erzielte nach Verbandsangaben mehr als 100 Tore in seiner Karriere.

Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte er bei Khadamat Al-Shati in Gaza, später spielte er auch für den Al-Amari Youth Center Club im Westjordanland. Al-Obeid wurde in Gaza-Stadt geboren, war verheiratet und Vater von fünf Kindern.

